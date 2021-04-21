  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сиренко: Фьюри – фаворит в бою с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сиренко: Фьюри – фаворит в бою с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Мнение профессионала

Сиренко: Фьюри – фаворит в бою с Джошуа

Новина українською

Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) поговорил о грядущей битве между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"У Фьюри более игровая манера, он очень разнообразный боксер. Во втором бою с Уайлдером Тайсон показал, что он может быть агрессивным и постоянно атаковать. Также он хорошо работает вторым номером: двигается, уходит от ударов. Он максимально хитрый и непредсказуемый, делает множество вещей, которые сбивают с темпа.

Что касается Джошуа – он неимоверно физически развитый боец, чаще всего он идет вперед, много бьет. Ожидаю крутого поединка между ними, интересно посмотреть, кто какую тактику будет исповедовать.

Кто фаворит? Невзирая на то, что сложно предугадать результаты таких поединков, я бы назвал фаворитом Тайсона Фьюри, именно из-за его игровой манеры. Джошуа ни в коем случае нельзя списывать со счетов, потому что один его удар может закончить любой поединок", - отметил Сиренко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Сиренко Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Vringe.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...