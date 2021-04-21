Сиренко: Фьюри – фаворит в бою с Джошуа

Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) поговорил о грядущей битве между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"У Фьюри более игровая манера, он очень разнообразный боксер. Во втором бою с Уайлдером Тайсон показал, что он может быть агрессивным и постоянно атаковать. Также он хорошо работает вторым номером: двигается, уходит от ударов. Он максимально хитрый и непредсказуемый, делает множество вещей, которые сбивают с темпа.

Что касается Джошуа – он неимоверно физически развитый боец, чаще всего он идет вперед, много бьет. Ожидаю крутого поединка между ними, интересно посмотреть, кто какую тактику будет исповедовать.

Кто фаворит? Невзирая на то, что сложно предугадать результаты таких поединков, я бы назвал фаворитом Тайсона Фьюри, именно из-за его игровой манеры. Джошуа ни в коем случае нельзя списывать со счетов, потому что один его удар может закончить любой поединок", - отметил Сиренко.