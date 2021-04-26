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Фьюри и Джошуа получат за бой около 150 миллионов долларов

Бокс
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Точной даты поединка пока нет

Фьюри и Джошуа получат за бой около 150 миллионов долларов

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа получат $ 150 млн на двоих за объединительный поединок, дату которого ещё предстоит окончательно согласовать.

Ожидается, что бой пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в официальном "твиттере" ESPN Ringside.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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