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Фьюри и Джошуа получат за бой около 150 миллионов долларов
Точной даты поединка пока нет
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа получат $ 150 млн на двоих за объединительный поединок, дату которого ещё предстоит окончательно согласовать.
Ожидается, что бой пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в официальном "твиттере" ESPN Ringside.
Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году.
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