Фьюри и Джошуа получат за бой около 150 миллионов долларов

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа получат $ 150 млн на двоих за объединительный поединок, дату которого ещё предстоит окончательно согласовать.

Ожидается, что бой пройдёт в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в официальном "твиттере" ESPN Ringside.

Ранее Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о проведении двух боёв в 2021 году.