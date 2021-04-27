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Усик опубликовал "пацанское" фото с философской подписью
Боксер на стиле
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в Instagram опубликовал фото на фоне черного Mercedes и рассказал, что помогло ему стать тем, кем он стал.
"Когда я был маленький, я много мечтал, что когда я выросту у меня будет крутая тачка, лаве, красивая высокая жена, и много детей. И сейчас, у меня все это есть, но не благодаря мечтам, а благодаря Богу и трудолюбию", - написал боксер.
Ожидается, что Александр Усик в ближайшие месяцы проведет бой с Джо Джойсом (12-0, 11 КО) за статус временного чемпиона мира по версии WBO.
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