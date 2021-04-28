Официально: Мейвезер 6 июня проведет бой с ютубером

Легендарный Флойд Мейвезер 6 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами проведет поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом.

Мейвезер вернется на ринг впервые с декабря 2018 года, когда в Японии быстро нокаутировал малоизвестного местного кикбоксера Теншина Насукаву.

Что касается Пола, то в активе блогера всего один бой – в 2019 году он проиграл еще одному ютуберу KSI.

Главным событием андеркарда станет реванш между чемпионом WBA Regular Жаном Паскалем и Баду Джеком.