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Официально: Мейвезер 6 июня проведет бой с ютубером
Флойд никогда не остановится
Легендарный Флойд Мейвезер 6 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами проведет поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом.
Мейвезер вернется на ринг впервые с декабря 2018 года, когда в Японии быстро нокаутировал малоизвестного местного кикбоксера Теншина Насукаву.
Что касается Пола, то в активе блогера всего один бой – в 2019 году он проиграл еще одному ютуберу KSI.
Главным событием андеркарда станет реванш между чемпионом WBA Regular Жаном Паскалем и Баду Джеком.
Ранее UA-Футбол
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