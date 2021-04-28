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Официально: Мейвезер 6 июня проведет бой с ютубером

Бокс
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Флойд никогда не остановится

Официально: Мейвезер 6 июня проведет бой с ютубером

Новина українською

Легендарный Флойд Мейвезер 6 июня на арене Hard Rock Stadium в Майами проведет поединок с известным YouTube-блогером Логаном Полом.

Мейвезер вернется на ринг впервые с декабря 2018 года, когда в Японии быстро нокаутировал малоизвестного местного кикбоксера Теншина Насукаву.

Что касается Пола, то в активе блогера всего один бой – в 2019 году он проиграл еще одному ютуберу KSI.

Главным событием андеркарда станет реванш между чемпионом WBA Regular Жаном Паскалем и Баду Джеком.

Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпион мира по боксу попался на допинге.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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