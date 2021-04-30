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Фьюри: Сдамся, если Джошуа продержится три раунда

Бокс
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Тайсон уверен в своих силах

Фьюри: Сдамся, если Джошуа продержится три раунда

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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри заявил, что сдастся в поединке с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, если не сможет нокаутировать соперника в первых трёх раундах.

"Просто подумал, ещё одно послание Эй Джею. Эй Джей, если ты продержишься со мной три раунда, я покину угол. Вот насколько я уверен, что нокаутирую тебя в первых трёх раундах. Просто выключу свет", — заявил Фьюри в видео, выложенном в его "твиттере".

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В статье: Тайсон Фьюри
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