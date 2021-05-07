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Мейвезер на пресс-конференции подрался с блогером YouTube
Так себе представление
Легендарный Флойд Мейвезер во время пресс-конференции в Майами перед боем с Логаном Полоном серьезно повздорил с его братом Джейком Полом.
Пол, на счету которого три профессиональных поединках, сорвал с Мейвезера кепку, за что получил несколько тумаков от охранников Флойда.
Mayhem in Miami ????????#MayweatherPaul pic.twitter.com/RwXosjT7OU— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 6, 2021
«Что я собираюсь со всем этим делать? Вы и так знаете ответ. Я хочу навалять обоим братьям в один вечер. Я не потерплю неуважения. Не смейте ко мне сунуть свои ручонки», - сказал Мейвезер.
Бой с YouTube-блогером Флойд Мейвезер проведет 6 июня.
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