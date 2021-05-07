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Мейвезер на пресс-конференции подрался с блогером YouTube

Бокс
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Так себе представление

Мейвезер на пресс-конференции подрался с блогером YouTube

Новина українською

Легендарный Флойд Мейвезер во время пресс-конференции в Майами перед боем с Логаном Полоном серьезно повздорил с его братом Джейком Полом.

Пол, на счету которого три профессиональных поединках, сорвал с Мейвезера кепку, за что получил несколько тумаков от охранников Флойда.

«Что я собираюсь со всем этим делать? Вы и так знаете ответ. Я хочу навалять обоим братьям в один вечер. Я не потерплю неуважения. Не смейте ко мне сунуть свои ручонки», - сказал Мейвезер.

Бой с YouTube-блогером Флойд Мейвезер проведет 6 июня.

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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Источник:
Vringe.com

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