Мейвезер на пресс-конференции подрался с блогером YouTube

Легендарный Флойд Мейвезер во время пресс-конференции в Майами перед боем с Логаном Полоном серьезно повздорил с его братом Джейком Полом.

Пол, на счету которого три профессиональных поединках, сорвал с Мейвезера кепку, за что получил несколько тумаков от охранников Флойда.

«Что я собираюсь со всем этим делать? Вы и так знаете ответ. Я хочу навалять обоим братьям в один вечер. Я не потерплю неуважения. Не смейте ко мне сунуть свои ручонки», - сказал Мейвезер.

Бой с YouTube-блогером Флойд Мейвезер проведет 6 июня.