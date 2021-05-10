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Ломаченко улетел в США на подготовку к бою с Накатани
До выхода на ринг осталось чуть больше двух месяцев
Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Накануне двукратный олимпийский чемпион в компании своего отца и тренера Анатолия вылетел в США, где пройдет основной этап подготовки к камбэку.
Василий Ломаченко в последнем бою осенью 2020 года единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.
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