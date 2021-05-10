Ломаченко улетел в США на подготовку к бою с Накатани

Бывший лидер легкого веса Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) 26 июня в Лас-Вегасе проведет бой с Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Накануне двукратный олимпийский чемпион в компании своего отца и тренера Анатолия вылетел в США, где пройдет основной этап подготовки к камбэку.

Василий Ломаченко в последнем бою осенью 2020 года единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.