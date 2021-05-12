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Усик может провести бой с Хрговичем за звание претендента IBF
А смысл?
Международная боксерская федерация (IBF) вышла на Александра Усика (18-0, 13 КО) с предложением провести бой с хорватом Филиппом Хрговичем (12-0, 10 KO) за звание обязательного претендента на титул IBF в супертяжелом весе. Об этом в Instagram сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк.
"Это формальная процедура. IBF определяет официального претендента между двумя боксерами, которые имеют наивысшую позицию в рейтинге и доступные к поединку. Усик может или принять предложение или отказаться", - отметил Красюк.
Хргович должен был провести бой с экс-соперником Усика Майклом Хантером, однако поединок сорвался.
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Этим Поясом, как и по версии IBF, владеет британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
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