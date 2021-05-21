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Бой Усика и Джошуа может пройти в Лондоне

Бокс
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Бой Усика и Джошуа может пройти в Лондоне

Новина українською

Бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри находится под угрозой срыва. Если это произойдет, то Джошуа будет вынужден провести обязательную защиту титула по версии WBO в поединке с Александром Усиком.

Бой Усик – Джошуа может состояться в августе. Возможное место проведения боя – стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Платить за арену для проведения боя нужно в ближайшее время, но Эдди Хирн готов сделать это только если у него будет гарантия того, что на бой допустят зрителей.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
Sport.ua

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