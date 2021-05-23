Редкач обратился к Беринчику: Я жду тебя в США, спущусь в 61,2

Украинский легковес Иван Редкач обратился к своему соотечественнику Денису Беринчику с призывом приехать в США и устроить очный поединок. Соответствующий месседж он опубликовал на своей официальной странице в Фейсбук:

"Денис, привет. У тебя есть менеджер или промоутер, пусть они пришлют моему менеджеру контракт, я дам тебе реванш. Я победил тебя в любителях, в 3-м раунде остановили бой. Я надеюсь, ваша команда примет мою сделку. Я отвечаю за слова, а вы отвечаете?

Только теперь удочки свои не сматывай, в Бровары я точно не приеду. Я жду тебя в США. Спущусь в 61,2 кг, чтобы дать прикурит тебе еще раз, а ты, будь добр, отвечай за свои слова.

Не будь пустозвоном, будь мужиком. Достаточно бить бомжей в Броварах. Приезжай в США, устроим хороший бой. Если ты не готов приехать, тогда в проект Последний Герой" - надпись Редкач.