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Красюк: Нет препятствия для организации боя Джошуа – Усик

Бокс
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Все идет к подписанию контрактов

Красюк: Нет препятствия для организации боя Джошуа – Усик

Новина українською

Всемирная боксерская организация на этой неделе обязала чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в течении 10 дней договориться о бое с обязательным претендентом из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).

Промоутер украинца Александр Красюк в интервью Sky Sports озвучил обнадеживающую информацию.

"Мы находимся в процессе переговоров. Все выглядит оптимистично.

Нет никаких видимых препятствий для того, чтобы сделка не состоялась. Надеюсь, она будет завершена в установленные сроки", - сказал Красюк.

Ожидается, что столкновение двух олимпийских чемпионов состоится 28 августа в Лондоне на Уэмбли или домашнем стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Александр Красюк
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