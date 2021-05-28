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Красюк: Нет препятствия для организации боя Джошуа – Усик
Все идет к подписанию контрактов
Всемирная боксерская организация на этой неделе обязала чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) в течении 10 дней договориться о бое с обязательным претендентом из Украины Александром Усиком (18-0, 13 КО).
Промоутер украинца Александр Красюк в интервью Sky Sports озвучил обнадеживающую информацию.
"Мы находимся в процессе переговоров. Все выглядит оптимистично.
Нет никаких видимых препятствий для того, чтобы сделка не состоялась. Надеюсь, она будет завершена в установленные сроки", - сказал Красюк.
Ожидается, что столкновение двух олимпийских чемпионов состоится 28 августа в Лондоне на Уэмбли или домашнем стадионе Тоттенхэма.
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