Бригс обратился к Кличко: Я собираюсь убрать эту глупую улыбку с твоего тупого лица

Американский супертяжеловес Шеннон Бригс публично обратился к легенде мирового бокса, украинцу Владимиру Кличко. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Я собираюсь забрать эту глупую улыбку с твоего тупого лица. Это только вопрос времени.

У тебя чешется, но ты боишься почесаться, чемпион. Я загнал тебя в угол. Выходи и дерись так, как тупая мамаша. То есть, я хотел сказать - как дядя-чемпион, извини" - написал он.

Напомним, что ранее Бригс рассказывал, что команда Кличко предложила ему поединок.