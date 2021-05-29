Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чисора: Усик не будет драться с Джошуа только если заболеет коронавирусом
Это точно
independent.co.uk / РА
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) дал свой прогноз на возможный поединок между его соотечественником, чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0; 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:
"Усик не будет драться с Джошуа только если заболеет коронавирусом. Он ждал этого поединка три года. Зачем останавливаться?
Для чего Джошуа нужно освобождать титул WBO? Если он это сделает, то Тайсон Фьюри сразу же подерется за этот пояс.
Если ты хочешь быть первым номером pound-for-pound, то будешь драться с каждым. Джошуа сразится с Усиком, нокаутирует его, но это будет долгая ночь для Энтони" - сказал он.
Напомним, что ранее Шеннон Бригс
Популярное сейчас
- Хамес Родригес: С удивлением увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления
- Челси необходим новый Дрогба: Тухель не может пойти в сезон-2021/22 только с Вернером и Хавертцем
- Ротань: Чувствую давление со стороны болельщиков. Я сразу сказал, что все вопросы к тренеру
- Лопес: В реванше нокаутирую Ломаченко
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Ирина Морозюк балует фанатов соблазнительными фото с отдыха в Турции. ФОТО