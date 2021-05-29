Чисора: Усик не будет драться с Джошуа только если заболеет коронавирусом

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-11, 23 КО) дал свой прогноз на возможный поединок между его соотечественником, чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0; 13 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Усик не будет драться с Джошуа только если заболеет коронавирусом. Он ждал этого поединка три года. Зачем останавливаться?

Для чего Джошуа нужно освобождать титул WBO? Если он это сделает, то Тайсон Фьюри сразу же подерется за этот пояс.

Если ты хочешь быть первым номером pound-for-pound, то будешь драться с каждым. Джошуа сразится с Усиком, нокаутирует его, но это будет долгая ночь для Энтони" - сказал он.