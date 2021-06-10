Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лопес: Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову
Теофимо вспомнил бой с украинцем
Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, какую ошибку, по его мнению, допустил бывший чемпион мира Василий Ломаченко в поединке с ним. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.
По словам Лопеса, украинец был слишком уверен в победе.
"Ломаченко излишне верил в себя. Я же так не поступаю. Мне кажется, что он считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову.
Ломаченко становится уверенным, когда ловит ритм. Я сделал всё, чтобы он не смог найти свой ритм", — приводит слова Лопеса World Boxing News.
Победа над Ломаченко стала для Лопеса 16-й в 16 поединках. Что касается украинца, то у него 14 побед и два поражения в 16 боях в профессиональном боксе.
Популярное сейчас
- Президент РФС Колосков считает недостаточным решение УЕФА по форме сборной Украины
- "Политика, история и военный подтекст". В УЕФА объяснили, почему Украина должна убрать с формы фразу "Героям слава"
- Динамо может отпустить одного из своих лидеров при адекватном предложении
- Усик и Джошуа подерутся на стадионе Тоттенхэма
- Сборная Украины обновила песенный плейлист на Евро, выкинув российских исполнителей
- Пока мужчины в сборной. Жены футболистов Динамо и Шахтера зажигают в Турции. ФОТО