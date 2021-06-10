  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес: Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес: Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову

Бокс
(2 голосов)

Теофимо вспомнил бой с украинцем

Лопес: Ломаченко считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову

Новина українською

Абсолютный чемпион мира по боксу в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, какую ошибку, по его мнению, допустил бывший чемпион мира Василий Ломаченко в поединке с ним. В октябре 2020 года Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

По словам Лопеса, украинец был слишком уверен в победе.

"Ломаченко излишне верил в себя. Я же так не поступаю. Мне кажется, что он считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову.

Ломаченко становится уверенным, когда ловит ритм. Я сделал всё, чтобы он не смог найти свой ритм", — приводит слова Лопеса World Boxing News.

Победа над Ломаченко стала для Лопеса 16-й в 16 поединках. Что касается украинца, то у него 14 побед и два поражения в 16 боях в профессиональном боксе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...