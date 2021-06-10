На бой Мейвезера и Пола было продано более миллиона PPV

Стало известно, сколько платных трансляций было продано на бой между Флойдом Мейвезером и Логаном Полом на территории США.

Телеканал Showtime, транслировавший выставочный поединок, реализовал чуть более одного миллиона PPV.

Трансляция стоила 50 долларов, организаторам боя удалось собрать порядка 50 млн долларов.

Восьмираундовый поединок закончился без результата, поскольку в бою не было судей.