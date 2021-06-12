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Брэдли: Если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого

Бокс
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Комментарий экс-чемпиона

Брэдли: Если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого

UA-Футбол
Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категория Тимоти Брэдли рассказал свое видение дальнейшего развития карьеры украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я не против боя Хэйни - Ломаченко. Я думаю, что Ломаченко сейчас выпал, потому что проиграл один раз, и все говорят, что он фиговый и так далее. Так устроен боксерский мир.

Но если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого. Ему просто нужно сохранять здоровье. Мне кажется, что его самая большая проблема заключается в том, что он постоянно травмируется.

Я думаю, что его время очень ограничено. Ему нужно грамотно выбирать поединки и драться с лучшими бойцами. Он может попытаться победить.

Ломаченко хочет снова подраться с Лопесом, но я сомневаюсь, что Теофимо даст ему еще один шанс" - сказал он.

Напомним, что ранее украинец Амосов стал чемпионом Bellator.

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В статье: Василий Ломаченко Тимоти Брэдли
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