Брэдли: Если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого

Бывший чемпион мира в двух весовых категория Тимоти Брэдли рассказал свое видение дальнейшего развития карьеры украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я не против боя Хэйни - Ломаченко. Я думаю, что Ломаченко сейчас выпал, потому что проиграл один раз, и все говорят, что он фиговый и так далее. Так устроен боксерский мир.

Но если Ломаченко сможет оставаться здоровым, он будет проблемой для любого. Ему просто нужно сохранять здоровье. Мне кажется, что его самая большая проблема заключается в том, что он постоянно травмируется.

Я думаю, что его время очень ограничено. Ему нужно грамотно выбирать поединки и драться с лучшими бойцами. Он может попытаться победить.

Ломаченко хочет снова подраться с Лопесом, но я сомневаюсь, что Теофимо даст ему еще один шанс" - сказал он.