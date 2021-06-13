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Теофимо Лопес о бое с Хэйни: Если бы люди только могли увидеть, насколько фальшивые эти ребята

Бокс
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Теофимо Лопес о бое с Хэйни: Если бы люди только могли увидеть, насколько фальшивые эти ребята

UA-Футбол
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Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) вызвал на бой регулярного чемпиона по версии WBC Девина Хэйни (26-0, 15 КО).

"Раз ты говоришь все эти вещи, то давай устроим гребаный бой. На этой неделе ты должен был встретиться с моим промоутером Бобом Арумом, но отказался вести переговоры о нашем поединке.

Если бы люди только могли увидеть, насколько фальшивые эти ребята. Сейчас они хотят драться с обязательными претендентами Джозефом Диасом и Хавьером Фортуной, чтобы в очередной раз избежать Теофимо. Они очень крепко держатся за этот пояс. Они держат этот титул, будто от этого зависит их жизнь. Но дело в том, что это ненастоящий пояс. Хэйни получил его по электронной почте. Он не заслужил его на ринге, но держится за него.

Не хочу давать объяснения по поводу этого парня, он дурак, обманщик и фальшивка. Я не могу дождаться, когда схвачу его за гребаную глотку" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум критически высказался в адресс Эдди Хирна.

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В статье: Теофимо Лопес Девин Хэйни
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