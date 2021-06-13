Эдди Хирн: Отправили соглашение Красюку, ждем комментарий

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что соглашение на бой Усик - Джошуа уже отправлено на согласование стороне украинского боксера. Его слова цитирует IFL TV:

"Мы отправили соглашение Александру Красюку в среду или четверг. Так что мы просто ждем комментарий.

Мы не ожидаем много комментариев, так как большинство деталей уже согласованы. Надеюсь, справимся на этой неделе" - сказал он.