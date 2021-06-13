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Эдди Хирн: Отправили соглашение Красюку, ждем комментарий

Бокс
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Бой все ближе

Эдди Хирн: Отправили соглашение Красюку, ждем комментарий

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер, глава компании MatchroomBoxing Эдди Хирн рассказал, что соглашение на бой Усик - Джошуа уже отправлено на согласование стороне украинского боксера. Его слова цитирует IFL TV:

"Мы отправили соглашение Александру Красюку в среду или четверг. Так что мы просто ждем комментарий.

Мы не ожидаем много комментариев, так как большинство деталей уже согласованы. Надеюсь, справимся на этой неделе" - сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум резко высказался в адрес Хирна.

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В статье: Александр Красюк Эдди Хирн
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