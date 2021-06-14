Падал от Кличко и Джошуа. Поветкин объявил об уходе из бокса

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе и обладатель олимпийского золота Афин-2004 Александр Поветкин (36-3-1, 25 KO) в 41-летнем возрасте решил уйти из бокса.

"Решил завершить карьеру. После коронавируса надо многое пролечить, время пройдёт, не 20 лет мне уже. На спаррингах и в тренировках после коронавируса чувствую себя будто пьяный, очень сказывается".

Поветкин в 2011 году в бою с Русланом Чагаевым завоевал вакантный пояс WBA в супертяжелом весе, хотя полноценный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации находился в руках у Владимира Кличко. Именно в бою с украинцем в 2013 году «Витязь» потерпел первое поражение в карьере, уступив в Москве с разгромным счетом на судейских записках.

После Кличко Поветкин выиграл 8 боев подряд, пока в 2018 году нокаутом не уступил Энтони Джошуа. На закате карьеры россиянин отметился ярким апсетом в бою с Диллианом Уайтом, однако в реванше проиграл техническим нокаутом.