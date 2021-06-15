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Промоутер: Я бы поставил на Усика свое состояние
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фото - kyivpost.com
Известный американский промоутер Лу Дибелла из DiBella Entertainment поговорил о грядущем столкновении Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Джошуа – большой сильный парень и, честно говоря, он дерётся умнее после поражения от Руиса. Усик – это невероятный боксерский талант
Я хочу сказать, его боксерские способности были совсем на другом уровне по сравнению с Чисорой, но Чисора задал ему ад. Никто из нас не выбрал бы Чисору в бою против Джошуа. Без шансов.
Нужно выбрать Джошуа фаворитом в этом поединке, но я бы выбрал Усика, если бы мне пришлось поставить моё состояние на одного из них", - сказал Дибелла.
Также промоутер считает, что у Усика больше шансов побить Джошуа, чем у Уайлдера взять реванш у Фьюри.
Бой Джошуа – Усик может пройти 18 или 25 сентября в Лондоне.
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