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Уайлдер отказался общаться с журналистами на пресс-конференции

Бокс
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У Деонтея есть четкий план

Уайлдер отказался общаться с журналистами на пресс-конференции

Новина українською

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории американец Деонтей Уайлдер рассказал, почему не стал общаться с журналистами на пресс-конференции с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри. Уайлдер и Фьюри провели совместную пресс-конференцию в преддверии поединка, который состоится 24 июля.

"Я занят делом. Я пришёл не для того, чтобы болтать или играться. Я сосредоточен исключительно на поединке.

Я ничего не слышал. Я не хотел ничего слышать. Мне нечего было там слушать. То, что я собираюсь сделать, и так уже сидит у меня в голове", — приводит слова Уайлдера Mirror.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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