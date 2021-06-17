Фьюри: Усик – не супертяж

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) скептически оценил бой Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я не считаю Усика супертяжем. Для меня он раскачавшийся тяж, у которого проблемы с супертяжами. По моему мнению, Дерек Чисора побил Усика, у Александра определенно были проблемы с Чисорой, а Джошуа намного больше и сильнее, чем Дерек.

Я думаю, Джошуа пройдет прямо сквозь Усика. Люди пытаются представить это опасным боем, но у Усика не хватило мощи, чтобы вынести крузеров вроде Майриса Бриедиса и с кем он там еще дрался.

Так что он не сможет вынести и Энтони. 117 килограммов чистых мышц, 2 метра роста – как ему с этим совладать?", - сказал Фьюри.

Бой Усик – Джошуа должен пройти в сентябре 2021 года на одном из футбольных стадионов Лондона.