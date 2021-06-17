Подготовка к камбэку? Владимир Кличко опубликовал фото из зала

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко выложил в Instagram фото из боксерского зала. На снимке украинец огромным деревянным брусом бьет по массивной покрышке.

"Тренируйся так, как будто завтра не наступит", - написал Кличко-младший.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Кличко может вернуться на ринг и попытаться стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.