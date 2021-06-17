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Подготовка к камбэку? Владимир Кличко опубликовал фото из зала

Бокс
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Легендарный украинец в великолепной форме

Подготовка к камбэку? Владимир Кличко опубликовал фото из зала

фото - mmaonline.ru/

Новина українською

Бывший король супертяжелого веса Владимир Кличко выложил в Instagram фото из боксерского зала. На снимке украинец огромным деревянным брусом бьет по массивной покрышке.

"Тренируйся так, как будто завтра не наступит", - написал Кличко-младший.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Кличко может вернуться на ринг и попытаться стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса.

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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