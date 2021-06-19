Гвоздик не верит, что Беринчик ворвется на боксерский Олимп

Бывший украинский боксер Александр Гвоздик поделился мыслями по поводу поединка на голых кулаках Беринчик - Лобов, и рассказал, почему не верит в возвращение Дениса на вершину боксерского Олимпа. Его слова цитирует boxingtime.ua:

"Если без купюр и "болеем за наших", то это печально, что боксер мирового уровня, олимпийский призер сейчас пытается ... Это ради хайпа. А ради хайпа равно ради заработка. Это печально, что боксер мирового уровня ищет возможность заработка на таких мероприятиях. Это грустно.

Но в этой ситуации в какой-то степени Денис и сам виноват, потому что у него действительно были предложения от ведущих компаний, но тогда он их не принял. После этого последовал ряд поражений - в WSB и где-то в любителях. Интерес пропал.

Так что я считаю, что есть большая доля и его вины. Верю ли я, что Денис сейчас ворвется на олимп - нет. Без обид, говорю, как есть. Из Украины-то уедет, но я не вижу возможности ему конкурировать с тем же Лопесом. Я не вижу его победителем в этом бою.

Может, ему что-то надо поменять, провести пару боев в Америке, серьезно подойти к этому. Тогда это станет возможным. А сегодня я не вижу возможностей" - сказал он.