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Джо Джойс: Готовился к бою с Усиком, но появился Уайлдер и все испортил
Комментарий британца
Британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) рассказал о своем предстоящем поединке против Карлоса Такама (39-5-1, 28 КО) и объяснил, почему сорвался бой против Александра Усика (18-0, 13 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Такам - отличный боец, который всегда находится в форме. Я должен буду преодолеть серьезную задачу. Очевидно, что у меня могут возникнуть проблемы, но я смогу их преодолеть.
Я не собираюсь бегать от него, я приму бой.
Все это время я оставался в зале, правильно питался и тренировался. Не было ясно, что меня ждет. Я готовился к бою с Усиком, а затем появился Уайлдер и все испортил" - сказал он.
Напомним, что ранее Джермалл Чарло
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