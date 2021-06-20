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Чарло победил Монтиэля единогласным решением судей и защитил чемпионский титул
Очередная победа
Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) в очередной раз успешно защитил свой титул.
В главном событии боксерского вечера в Хьюстоне (США) он одержал рабочую победу над претендентом из Мексики Хуаном Масиасом Монтиэлем (22-5-2, 22 KO).
Бой длился все 12 раундов и завершился победой действующего обладателя чемпионского титула единогласным решением судей (119-109; 119-109; 120-108).
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