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Чарло победил Монтиэля единогласным решением судей и защитил чемпионский титул

Бокс
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Очередная победа

Чарло победил Монтиэля единогласным решением судей и защитил чемпионский титул

UA-Футбол
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Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) в очередной раз успешно защитил свой титул.

В главном событии боксерского вечера в Хьюстоне (США) он одержал рабочую победу над претендентом из Мексики Хуаном Масиасом Монтиэлем (22-5-2, 22 KO).

Бой длился все 12 раундов и завершился победой действующего обладателя чемпионского титула единогласным решением судей (119-109; 119-109; 120-108).

Результаты тура НБА

Результаты тура НХЛ

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В статье: Джермелл Чарло
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