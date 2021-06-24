На стиле: Ломаченко приехал в Лас-Вегас на бой с Накатани

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приехал в Лас-Вегас, где в ночь с субботы на воскресенье проведет бой с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).

Для Ломаченко бой с Накатани станет первым с момента поражения от Теофимо Лопеса в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.