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На стиле: Ломаченко приехал в Лас-Вегас на бой с Накатани
До выхода на ринг всего несколько дней
@VasylLomachenko
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) приехал в Лас-Вегас, где в ночь с субботы на воскресенье проведет бой с японцем Масайоши Накатани (19-1, 13 КО).
Для Ломаченко бой с Накатани станет первым с момента поражения от Теофимо Лопеса в поединке за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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