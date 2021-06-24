Ломаченко нуждается в убедительной победе над Накатани для возможного реванша с Лопесом

Обозреватель портала Boxing News 24 Шон Джонс объяснил, почему Василий Ломаченко выбрал в соперники по ближайшему бою Масайоши Накатани.

"Чтобы сохранить надежду на реванш с Лопесом, Ломаченко должен в субботу убедительно пройти Накатани. Если он сможет нокаутировать его или будет доминировать над японцем так, что тот сдастся, то окажет огромное давление на Теофимо.

Лопес может затягивать идею боя с Ломаченко, но он окажется в плохом положении, чтобы отказываться от поединка, если Лома в субботу легко побьет Накатани. Теофимо явно сомневается в том, сможет ли он побить здорового Ломаченко", - отмечает Джонс.

Также эксперт не согласился с судейскими записками в бою Лопеса и Накатани (118-110, 119-109, 118-110). У Джонса Теофимо выиграл с меньшим преимуществом (116-112).

Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.