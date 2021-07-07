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Красюк подтвердил, что Усик и Джошуа проведут реванш
Промоутер Александра Усика (18-0, 13 КО) Александр Красюк рассказал об особенных пунктах в контракте на бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
"Вопрос реванша прописан для Джошуа, потому что он является чемпионом по трем версиям. Для него возможность взять реванш была основополагающим условием, особенно это связано, я думаю, с опытом дебюта на американском рынке, после боя с Энди Руисом-младшим. Вопрос реванша стоит очень остро.
Мы подписали возможность реванша просто на фантастических условиях для Александра Усика, поэтому я думаю, мы будем иметь возможность увидеть два поединка Усик – Джошуа подряд", - отметил Красюк.
Первый бой между Усиком и Джошуа должен пройти 25 сентября в Лондоне на стадионе местного Тоттенхэма.
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