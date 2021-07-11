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Тренер Пакьяо: Мэнни живет ради вызовов и соревнований
Комментарий специалиста
Тренер филиппинской легенды бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) Фредди Роуч рассказал об особенностях подготовки своего подопечного к бою против американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Мэнни живет ради вызовов и соревнований. Мэнни любит слышать, что Лас-Вегас и СМИ поддерживают Эррола Спенса.
Мэнни знает, что это тяжелый бой - возможно, самый сложный, но именно поэтому он так рано начал тренироваться на Филиппинах.
Обычно из-за изменений часовых поясов он не посещает спортзал на один день в первую неделю приезда в Лос-Анджелес, но не в этот раз. Он был здесь каждый день, тренируясь каждый день по 2,5 или 3 часа" - сказал Роуч.
Напомним, что ранее Порье
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