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Тренер Пакьяо: Мэнни живет ради вызовов и соревнований

Бокс
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Тренер Пакьяо: Мэнни живет ради вызовов и соревнований

UA-Футбол
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Тренер филиппинской легенды бокса Мэнни Пакьяо (62-7-2; 39 КО) Фредди Роуч рассказал об особенностях подготовки своего подопечного к бою против американца Эррола Спенса (27-0, 21 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Мэнни живет ради вызовов и соревнований. Мэнни любит слышать, что Лас-Вегас и СМИ поддерживают Эррола Спенса.

Мэнни знает, что это тяжелый бой - возможно, самый сложный, но именно поэтому он так рано начал тренироваться на Филиппинах.

Обычно из-за изменений часовых поясов он не посещает спортзал на один день в первую неделю приезда в Лос-Анджелес, но не в этот раз. Он был здесь каждый день, тренируясь каждый день по 2,5 или 3 часа" - сказал Роуч.

Напомним, что ранее Порье техническим нокаутом победил Макгрегора.

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В статье: Мэнни Пакьяо
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