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UFC. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, у ирландца перелом ноги
Безумное начало и быстрое завершение
Американский боец UFC Дастин Порье (27-7) в главном событии бойцовского вечера UFC 264 победил техническим нокаутом ирланця Конора Макгрегора (22-6).
Активно начал действовать Макгрегор с самого начала боя, несколько попыток провести лоукики были удачными, но взаимностью отвечал и Порье. Первые действительно мощные удары в голову прошли именно американца, но они не оказались такими, что потрясли бы ирландца.
В середине раунда Конор пытался зажать соперника в гильотину, но Дастин сумел выйти из затруднительного положения и провести несколько атак локтями. Эти "несколько атак" переросли в нашествие ударов. В конце пяти минутки ирландец неудачно оступился, упал и Порье попытался добить его, но прозвучал гонг.
После краткого обзора состояния Конора рефери сразу же остановил бой и дал отмашку - ирландец явно не мог продолжать поединок.
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