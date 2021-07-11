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UFC. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, у ирландца перелом ноги

Единоборства
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Безумное начало и быстрое завершение

UFC. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, у ирландца перелом ноги

UA-Футбол
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Американский боец ​​UFC Дастин Порье (27-7) в главном событии бойцовского вечера UFC 264 победил техническим нокаутом ирланця Конора Макгрегора (22-6).

Активно начал действовать Макгрегор с самого начала боя, несколько попыток провести лоукики были удачными, но взаимностью отвечал и Порье. Первые действительно мощные удары в голову прошли именно американца, но они не оказались такими, что потрясли бы ирландца.

В середине раунда Конор пытался зажать соперника в гильотину, но Дастин сумел выйти из затруднительного положения и провести несколько атак локтями. Эти "несколько атак" переросли в нашествие ударов. В конце пяти минутки ирландец неудачно оступился, упал и Порье попытался добить его, но прозвучал гонг.

UFC. Порье победил Макгрегора техническим нокаутом, у ирландца перелом ноги - изображение 1

После краткого обзора состояния Конора рефери сразу же остановил бой и дал отмашку - ирландец явно не мог продолжать поединок.

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В статье: Конор Макгрегор UFC Дастин Порье
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