  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Единоборства
  4. Макгрегор - Порье: Видео перелома ноги ирландского бойца
В тренде
Единоборства
Единоборства

Единоборства - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Макгрегор - Порье: Видео перелома ноги ирландского бойца

Единоборства
(1 голосов)

Очень неприятно

Макгрегор - Порье: Видео перелома ноги ирландского бойца

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 июля в рамках бойцовского вечера UFС 264 американец Дастин Порье (28-6) техническим нокаутом победил Конора Макгрегора (22-6).

Комментарий Порье

Вашему вниманию видео решающего момента поединка - перелома ноги ирландца:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конор Макгрегор Дастин Порье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...