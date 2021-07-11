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Макгрегор - Порье: Видео перелома ноги ирландского бойца
Очень неприятно
В ночь с 10 на 11 июля в рамках бойцовского вечера UFС 264 американец Дастин Порье (28-6) техническим нокаутом
Вашему вниманию видео решающего момента поединка - перелома ноги ирландца:
Conor broke his leg #ufc264 pic.twitter.com/6Y8mjv77gJ— Arthur Maxson (@ArthurMaxson) July 11, 2021
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