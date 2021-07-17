Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Отец Фьюри: Я думаю, что Джошуа пройдет Усика
А мы так не думаем
https://metaratings.ru
Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри поделился мыслями по поводу результата поединка Усик - Джошуа.
"Усик - хороший боец, крузер мирового класса, который доказал это, но Джошуа - большой чувак, и у него есть отличный набор боксерских навыков.
Энтони - большой и сильный парень. Мне кажется, что в целом он очень хорош для Усика. Александр не сможет его потревожить, потому что он слишком мелкий. Джошуа пройдет прямо через него. Я считаю, что Эй Джей остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой.
Я думаю, то Джошуа пройдет его. Так и есть. Дело в том, что если крузер раскачивается, пытаясь встретиться с супертяжеловесом, то можете об этом забыть. Поэтому и существуют весовые категории.
Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа - большой парень" - сказал он.
Напомним, что по предварительной информации бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания).
Популярное сейчас
- Гендир Зари: Все вопросы по будущему Аллахьяра нужно задавать Фенербахче
- Бартулович: Ордеца и Ракицкого не осуждаю, но у нас было невозможным поехать из Хорватии играть в Сербию
- Завершил карьеру экс-игрок Реала и Валенсии, на которого претендовала Барселона
- У экс-чемпиона мира во время финала Евро-2020 украли олимпийское золото
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная девушка Виктора Коваленко кайфует от жизни в Италии. ФОТО