Отец Фьюри: Я думаю, что Джошуа пройдет Усика

Отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри поделился мыслями по поводу результата поединка Усик - Джошуа.

"Усик - хороший боец, крузер мирового класса, который доказал это, но Джошуа - большой чувак, и у него есть отличный набор боксерских навыков.

Энтони - большой и сильный парень. Мне кажется, что в целом он очень хорош для Усика. Александр не сможет его потревожить, потому что он слишком мелкий. Джошуа пройдет прямо через него. Я считаю, что Эй Джей остановит Усика быстрее, чем кто-либо другой.

Я думаю, то Джошуа пройдет его. Так и есть. Дело в том, что если крузер раскачивается, пытаясь встретиться с супертяжеловесом, то можете об этом забыть. Поэтому и существуют весовые категории.

Хороший большой боксер победит хорошего маленького боксера. А Джошуа - большой парень" - сказал он.

Напомним, что по предварительной информации бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне (Великобритания).