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Дмитрий Митрофанов: Иду за поясом WBO, уверен в своих силах, в своих возможностях

Бокс
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Хороший настрой на дальнейшую карьеру

Дмитрий Митрофанов: Иду за поясом WBO, уверен в своих силах, в своих возможностях

UA-Футбол
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Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 8 КО) после победы над нигерийцем Рилливаном Бабатунде (13-1, 8 КО) рассказал о своих дальнейших планах на будущее.

- Какие дальнейшие планы?

- Я думаю о чемпионском бое за оригинальный титул WBO, эта задача моего промоутера Александра Красюка. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мои мечты осуществятся.

- Сегодня будет бой за титул абсолютного чемпиона в вашем весе между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо. Вы нацеливаетесь туда?

- Да.

- Какими вы видите свои шансы? Вы в профессиональной карьере не боксировали с топами, вы уверены, что будете конкурентным на таком уровне?

- Если бы я не был уверен, я бы туда и не уходил. Я уверен в своих силах, в своих возможностях. Иду, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов, - сказал Митрофанов.

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В статье: Дмитрий Митрофанов
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