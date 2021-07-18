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Дмитрий Митрофанов: Иду за поясом WBO, уверен в своих силах, в своих возможностях
Хороший настрой на дальнейшую карьеру
Украинский боксер Дмитрий Митрофанов (11-0-1, 8 КО) после
- Какие дальнейшие планы?
- Я думаю о чемпионском бое за оригинальный титул WBO, эта задача моего промоутера Александра Красюка. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мои мечты осуществятся.
- Сегодня будет бой за титул абсолютного чемпиона в вашем весе между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо. Вы нацеливаетесь туда?
- Да.
- Какими вы видите свои шансы? Вы в профессиональной карьере не боксировали с топами, вы уверены, что будете конкурентным на таком уровне?
- Если бы я не был уверен, я бы туда и не уходил. Я уверен в своих силах, в своих возможностях. Иду, чтобы стать чемпионом мира среди профессионалов, - сказал Митрофанов.
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