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Джошуа высказался о предстоящем бое с Усиком
Энтони рад такой возможности
Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.
Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
"25 сентября я сойду со своего трона, чтобы вступить в бой. Спасибо богу за ещё одну возможность поработать", — написал Джошуа на своей странице в "Инстаграме".
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