Джошуа высказался о предстоящем бое с Усиком

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.

Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

"25 сентября я сойду со своего трона, чтобы вступить в бой. Спасибо богу за ещё одну возможность поработать", — написал Джошуа на своей странице в "Инстаграме".