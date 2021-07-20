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Джошуа высказался о предстоящем бое с Усиком

Бокс
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Энтони рад такой возможности

Джошуа высказался о предстоящем бое с Усиком

Новина українською

Британский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первой тяжёлой весовой категории украинца Александра Усика.

Поединок пройдёт 25 сентября в Лондоне на стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".

"25 сентября я сойду со своего трона, чтобы вступить в бой. Спасибо богу за ещё одну возможность поработать", — написал Джошуа на своей странице в "Инстаграме".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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