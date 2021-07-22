Кроуфорда обязали драться с Портером

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и экс-двукратным чемпионом мира Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Сторонами дали 30 дней на переговоры. Если спустя месяц представители Кроуфорда и Портера не найдут общий язык, то WBO объявит промоутерские торги.

Кроуфорд в последнем бою в ноябре 2020 года техническим нокаутом побил Келла Брука.

Портер в августе прошлого года единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере Себастьяну Формелле.