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Кроуфорда обязали драться с Портером
Назревает громкий бой
фото - boxingscene.com
Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и экс-двукратным чемпионом мира Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).
Сторонами дали 30 дней на переговоры. Если спустя месяц представители Кроуфорда и Портера не найдут общий язык, то WBO объявит промоутерские торги.
Кроуфорд в последнем бою в ноябре 2020 года техническим нокаутом побил Келла Брука.
Портер в августе прошлого года единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере Себастьяну Формелле.
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