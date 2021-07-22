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Кроуфорда обязали драться с Портером

Бокс
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Назревает громкий бой

Кроуфорда обязали драться с Портером

фото - boxingscene.com

Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала бой между чемпионом мира в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО) и экс-двукратным чемпионом мира Шоном Портером (31-3-1, 17 КО).

Сторонами дали 30 дней на переговоры. Если спустя месяц представители Кроуфорда и Портера не найдут общий язык, то WBO объявит промоутерские торги.

Кроуфорд в последнем бою в ноябре 2020 года техническим нокаутом побил Келла Брука.

Портер в августе прошлого года единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере Себастьяну Формелле.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик и Джошуа проведут реванш в случае победы украинца.

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В статье: Теренс Кроуфорд Шон Портер
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