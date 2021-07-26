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А Усик способен остановить Джошуа? Отвечают Фьюри, Ломаченко и Арум
Собрали мнения профессионалов
фото - boxingscene.com
По материалам Daily Mail
Олимпийский чемпион против олимпийского чемпиона, бывший абсолютный чемпион мира в крузейвейте против боксера, держащего в своих руках три из четырех главных титулов в супертяжелом весе, – 25 сентября в Лондоне на 60-тысячном стадионе Тоттенхэма Александр Усик (18-0, 13 КО) попробует удивить мир бокса в бою с учеником Владимира Кличко Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
На кону для Джошуа и Усика в грядущий теплый осенний вечер будут стоять не только пояса WBA, WBO и IBF в хэвивейте, но и денежный супербой с Тайсоном Фьюри с перспективой войти в историю бокса в качестве абсолютного чемпиона мира.
Итак, что же мир бокса думает о шансах Усика на неизведанной для украинца территории – чемпионском бою за титулы в супертяжелом дивизионе?
Тайсон Фьюри (чемпион WBC в супертяжелом весе)
«Для начала я не думаю, что Усик – боксер супертяжелого веса. Я думаю, что он подкаченный тяжеловес, который испытывает проблемы с представителями хэвивейта.
На мой взгляд, Дерек Чисора победил Александра Усика – он определенно с трудом прошел Чисору, а Джошуа намного сильнее и крупнее Дерека.
Думаю, Джошуа пройдет сквозь Усика. Люди пытаются создать интригу, но у Усика не было сил, чтобы остановить таких тяжеловесов, как Майрис Бриедис, или с кем там он вообще дрался».
Карл Фроч (бывший трехкратный чемпион мира во втором среднем весе)
«Смог ли Усик своим выступлением в бою с Чисорой ответить на мой вопрос о том, стоит ли он в одном ряду с Джошуа, Фьюри и Уайлдером? Я не уверен, что это так.
Думаю, Усик будет испытывать проблемы из-за темпа, прессинга и комбинационной работы Джошуа.
Джошуа больше, мощнее, надежней и свежее Чисоры. И он наносит более эффективные удары по цели. Я не ставлю Усика в тройку лучших супертяжеловесов мира».
Тони Беллью (экс-чемпион мира в полутяжелом весе, завершил карьеру после поражения нокаутом от Усика)
«Думаю, пройдет 4-5, может 6 раундов, пока Джошуа не начнет доставать Усика комбинациями из двух и трех ударов.
Мне кажется, что на этом этапе боя Джошуа может даже проигрывать по очкам, но я думаю, что он догонит Усика, начиная с шестого раунда. Думаю, победа будет за Джошуа.
Но не заблуждайтесь – это очень-очень тяжелый бой, и он станет для Джошуа еще более трудным, потому что Усик снова работает с отцом Ломаченко».
Диллиан Уайт («временный» чемпион WBC в супертяжелом весе)
«С кем Усик дрался в супертяжелом весе? Чазз Уизерспун, Дерек Чисора. В этих боях он выглядел ужасно. У него нет силы удара.
Хорошо, он неплохо двигается, но не отлично. В тяжелом весе его работа ног была великолепной, но не среди супертяжей. Сейчас он весит 105 кг – ему будет очень тяжело передвигаться по рингу.
Очень мало бойцов тяжелого веса способны добиться тех же успехов в хэвивейте. Дэвид Хэй и Энцо Макаринелли не смогли, вот Холифилд – другое дело».
Фрэнк Уоррен (промоутер Тайсона Фьюри)
«Энтони Джошуа в сентябре защищает свои пояса в бою с искусным левшой Александром Усиком. Фьюри должен был драться с Джошуа, но этого не произошло по юридическим причинам, и у Тайсона также есть сложное задание.
Я полностью уверен в способности Фьюри снова разобраться с Уайлдером, но я менее уверен в том, что Джошуа сможет преодолеть свое препятствие. Усик покорил мир в тяжелом весе, объединив все пояса, а с момента перехода в хэвивейт он остается непобедимым».
Василий Ломаченко (экс-чемпион мира в трех весовых категориях)
«Конечно, я верю, что Усик может победить, но это будет нелегко, потому что Джошуа также знает, что он должен делать на ринге. Джошуа тоже понимает бокс, у него также есть опыт в любителях.
Это будет интересный бой, очень интересный. Джошуа больше, но Александр намного быстрее. Это будет битва стилей».
Джо Джойс (обязательный претендент WBO в супертяжелом весе)
«Я с радостью сражусь с победителем, но мне бы очень хотелось встретиться с Джошуа. Думаю, он захочет боя с Фьюри, поэтому нам нужно будет оценить ситуацию, но я иду по линии WBO, так что надеюсь, что меня назначат обязательным претендентом.
Думаю, что Усик может оказаться сложной задачей для Джошуа, но рано или поздно Энтони его нокаутирует.
Это бокс в супертяжелом весе, так что вы никогда не знаете, что произойдет, и Усик – это не шутка. Он олимпийский чемпион и очень опытный левша, поэтому он, вероятно, будет создавать Джошуа проблемы своей хорошей работой ног и маневренностью, но я действительно думаю, что рано или поздно Энтони доберется до него».
Боб Арум (глава промоутерской компании Top Rank)
«Думаю, что у Джошуа будет полно проблем в бою с Усиком. Я даю Александру отличные шансы победить Джошуа в этом поединке».
Питер Фьюри (дядя и экс-тренер Тайсона Фьюри)
«Усик очень опасен. Это не прогулка по парку. Забудьте о тяжелом весе. Это парень провел пару боев в хэвивейте, он приспособился и набрал необходимый вес».
Джон Фьюри (отец Тайсона Фьюри)
«Усик хорош. Он доказал это в тяжелом дивизионе. Но Джошуа большой и сильный парень с отличным набором боксерских навыков. Я считаю, что он слишком крут для Усика.
Усик не сможет ударить достаточно сильно, чтобы побеспокоить Джошуа, потому что он слишком мал. Джошуа пройдет сквозь Усика и остановит его быстрее, чем кто-либо другой».
Макс Келлерман (известный аналитик и эксперт бокса)
«Я не знаю, кто победит, но я думаю, что Усик – настоящий боец. Всех лучших боксеров мира, особенно тех, кого нельзя назвать сильными панчерами, отличает быстрота их мышления. Усик думает быстро».
Сергей Ковалев (экс-пятикратный чемпион мира в полутяжелом весе)
«Усик победит Джошуа. 10 000%. Делайте ваши ставки».
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