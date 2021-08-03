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Сиренко проведет бой с экс-соперником Джойса, Туа и Пулева
Серьезный персонаж
Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) 4 сентября в Варне подерется с 44-летним россиянином Александром Устиновым (36-4, 26 КО), сообщает в Facebook исполнительный директор компании B1 Boxing Promotions Александр Подаваленко.
Устинов выступает на профи-ринге с 2005 года, а в его послужном списке есть бои с Дэвидом Туа, Кубратом Пулевым, Джо Джойсом, Майклом Хантером и Мануэлем Чарром.
Владислав Сиренко в последнем бою в июне текущего года в Киеве нокаутом в четвертом раунде побил опытного француза Невфеля Уата.
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