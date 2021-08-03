  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Сиренко проведет бой с экс-соперником Джойса, Туа и Пулева
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сиренко проведет бой с экс-соперником Джойса, Туа и Пулева

Бокс
(1 голосов)

Серьезный персонаж

Сиренко проведет бой с экс-соперником Джойса, Туа и Пулева

Новина українською

Владислав Сиренко (17-0, 14 КО) 4 сентября в Варне подерется с 44-летним россиянином Александром Устиновым (36-4, 26 КО), сообщает в Facebook исполнительный директор компании B1 Boxing Promotions Александр Подаваленко.

Устинов выступает на профи-ринге с 2005 года, а в его послужном списке есть бои с Дэвидом Туа, Кубратом Пулевым, Джо Джойсом, Майклом Хантером и Мануэлем Чарром.

Владислав Сиренко в последнем бою в июне текущего года в Киеве нокаутом в четвертом раунде побил опытного француза Невфеля Уата.

Только самые важные новости с Олимпиады и мира спорта в нашем телеграм-канале!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владислав Сиренко Александр Устинов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...