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Красюк готов организовать бой Редкача с Беринчиком

Бокс
(2 голосов)

Звучит заманчиво

Красюк готов организовать бой Редкача с Беринчиком

Новина українською

Украинский промоутер Александр Красюк в Instagram предложил Ивану Редкачу (23-6-1, 18 КО) приехать в Украину на бой с Денисом Беринчиком (15-0, 9 КО).

"Ваня, ты готов в родных Броварах с Беринчиком подраться не за гонорар, а за процент от прибыли всего шоу? Процент пойдет Беринчику, никаких фиксированных цифр: все, что заработали с рынка, - все ваше! Что скажешь?", - написал Красюк.

Ранее Редкач выразил готовность подраться с Беринчиком по правилам бокса или на голых кулаках.

Редкач в последнем бою со скандалом проиграл Реджису Прогрейсу, а Беринчик в дебютном поединке на голых кулаках досрочно побил экс-бойца UFC Артема Лобова.

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В статье: Денис Беринчик Александр Красюк Иван Редкач
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