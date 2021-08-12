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Ломаченко сменил амплуа: теперь не боксер, а повар
Но только на один вечер
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (15-1, 11 КО) под присмотром профессионала приготовил ужин для гостей своего отеля.
Изюминкой гастрономического вечера стал огромный тунец, рядом с которым Ломаченко устроил небольшую фотосессию.
Камбэк Василия Ломаченко на ринг ожидается 11 декабря в Нью-Йорке, а его соперником может стать Ричард Комми.
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