Украина vs остальной мир: четыре случая, когда олимпийские чемпионы устраивали шоу на ринге

Золото Олимпийских игр – высшее достижение любого боксера-любителя и практически 100-процентная гарантия успешного пути в профессионалах.

Среди украинцев до пиковой точки карьеры в аматорах добирались Владимир Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик – Кличко-младший и Ломаченко прежде на профи-ринге уже сталкивались с себе подобными, а вот у Усика все только впереди – 25 сентября крымчанин в Лондоне проведет бой с Энтони Джошуа. В преддверии поединка Усик – Джошуа предлагаем вспомнить те случаи, когда украинские олимпионики пересекались с другими покорителями Олимпиады.

Где и когда: 5 октября 2013 года, Москва, Олимпийский

Что на кону: титулы Кличко в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO, IBO и The Ring.

Чем всё закончилось: победа Кличко единогласным решением судей

Когда правление Владимира Кличко в супертяжелом дивизионе достигло пиковой отметки, Александр Поветкин после нескольких лет беготни от кулаков украинского чемпиона, наконец, осмелился бросить ему перчатку.

За Поветкиным стояли очень большие деньги, поэтому Кличко-младшему осенью 2013 года за полтора месяца до начала Евромайдана и связанных с ним событий пришлось приехать в Москву и впервые за долгие годы принять вызов на территории претендента. Впрочем, рекордный в карьере гонорар в размере 17,5 миллиона долларов стал для Владимира хорошей компенсацией за необходимость боксировать перед враждебно настроенной публикой.

В России на полном серьезе верили в способность «Витязя» нарушить гегемонию Кличко-младшего, но класс боксеров был откровенно несопоставим. Да, в тот день украинец провел далеко не лучший бой и частенько грешил клинчам на грани фола, но счет судейских записок (трижды по 119-104) полностью отображал то, что происходило на ринге. Поветкин несколько раз побывал в нокдауне и запомнился разве что достойной уважения стойкостью, хотя нельзя не отметить и лояльность Владимира, который редко включал максимальные обороты, словно жалея соперника.

Бой Кличко – Поветкин ожидаемо стал самым рейтинговым спортивным событием как в Украине, так и в России. Только в Европе за столкновением двух олимпийских чемпионов осенью 2013 года наблюдали не менее 100 миллионов человек.

Где и когда: 9 декабря 2017 года, Нью-Йорк, Мэдисон Сквер Гарден

Что на кону: титул Ломаченко во втором полулегком весе по версии WBO

Чем всё закончилось: отказ Ригондо от продолжения боя перед 7-м раундом

Ломаченко и Ригондо еще до выхода на ринг навсегда увековечили свои имена, став соавторами первого в истории поединка двух двукратных олимпийских чемпионов. А вот когда дело дошло до боя, очень скоро стало понятно, чье золото золотистей.

Лома на пике своих физических возможностей просто переехал непобежденного Ригондо, выдав, пожалуй, самый совершенный бой в своей карьере. А как иначе, если за 6 раундов неуловимый украинец позволил матерому боксеру из Кубы донести до цели лишь 15 точных ударов!

Ригондо был настолько озадачен уровнем бокса Ломаченко, что под предлогом травмы отказался продолжать бой и спешно ретировался с ринга, не в силах терпеть унижения, с которыми еще никогда не сталкивался.

Так Ломаченко в четвертый раз подряд после аналогичных концовок с Мигелем Марриагой, Джейсоном Соса и Николасом Уолтерсом вынудил соперника завершить бой на стуле. После боя Василий остроумно пошутил, что ему следовало бы обратиться в паспортный стол и сменить фамилию на No Mas Chenko.

Где и когда: 29 апреля 2017 года, Лондон, Уэмбли

Что на кону: титул Джошуа в супертяжелом весе по версии IBF, вакантные пояса WBA Super и IBO

Чем всё закончилось: победа Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде

Прощальный бой Владимира Кличко против молодого британского наследника Энтони Джошуа приобрел культовый статус сразу после того, как рефери в концовке 11-го раунда несколько поспешно зафиксировал поражение украинского ветерана техническим нокаутом. Супертяжелый вес не видел ничего более эпичного с 2003 года, когда Леннокс Льюис и Виталий Кличко устроили кровавую дуэль в Лос-Анджелесе.

«Грохот в джунглях», «Триллер в Маниле» – Кличко и Джошуа после эпичного побоища на 90-тысячной арене Уэмбли с обоюдными нокдаунами и камбэками вслед за своими выдающимися предшественниками отправились в анналы боксерского фольклора.

С тех пор прошло более четырех лет, но события апрельской ночи 2017-го все еще свежи в памяти. Сложно забыть, как Джошуа в пятом раунде яростно набросился на Кличко и отправил украинца в его первый нокдаун с 2005 года, как Владимир дал отпор британцу и вместо логичного поражения после добивания сумасшедшим правым прямым в шестом раунде организовал для чемпиона свидание с канвасом ринга, и как Джошуа снова взорвался в 11-м раунде и нанес убийственный апперкот, который стал для Кличко-младшего началом конца.

Тот день в апреле 2017-го всегда будет днем имени Джошуа, но без львиного сердца Кличко бой на Уэмбли не стал бы живой классикой мирового спорта.

У Владимира Кличко было право на незамедлительный реванш с Энтони Джошуа, но 41-летний украинец, хорошенько подумав, все же предпочел уступить дорогу молодым. В августе того же года Владимир объявил о завершении карьеры.

#OnThisDay in 2017 - "Lift off for AJ!" ????



Anthony Joshua produced a memorable display as he beat Wladimir Klitschko in front of a record-breaking crowd at Wembley! ????pic.twitter.com/H2bt58TCx5