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Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко

Бокс
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Британец считает, что их время уже прошло

Дэвид Хэй высказался о возможном реванше с Владимиром Кличко

Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй ответил на вопрос о возможности проведения реванша с экс-чемпионом мира, украинцем Владимиром Кличко.

"Я действительно хотел подраться с Кличко много лет тому назад, когда смог бы сделать всё, чтобы победить Владимира. Он выглядел действительно здорово в своём последнем бою с Энтони Джошуа. Он создал ему такие же проблемы, как и все остальные, за исключением Энди Руиса. Но мне кажется, на тот момент ему было 42 года. Владимир следит за собой, как и я. Признаюсь, я никогда не видел его в плохой форме.

Не думаю, что реванш с Владимиром будет возможен. У нас было наше время. Я бы очень хотел провести реванш в былые дни, но думаю, эти времена уже в прошлом", — сказал Дэвид Хэй в интервью на канале iFL TV в YouTube.

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В статье: Владимир Кличко Дэвид Хэй
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