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Иван Редкач: Мне нужен Джервонта Дэвис
Амбициозные планы
фото - boxingscene.com
Украинский легковес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в эфире YouTube-канала ESNEWS рассказал, что хочет провести бой с американцем Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).
"Мне нужен Джервонта Дэвис. Он киска. Давайте сделаем этот бой - сказал украинец."
Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо единогласным решением судей
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