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Иван Редкач: Мне нужен Джервонта Дэвис

Бокс
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Амбициозные планы

Иван Редкач: Мне нужен Джервонта Дэвис

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский легковес Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в эфире YouTube-канала ESNEWS рассказал, что хочет провести бой с американцем Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).

"Мне нужен Джервонта Дэвис. Он киска. Давайте сделаем этот бой - сказал украинец."

Напомним, что ранее Мэнни Пакьяо единогласным решением судей проиграл американцу Йорденису Угасу.

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В статье: Иван Редкач Джервонта Дэвис
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