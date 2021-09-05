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Посмотрите на этих великанов: Усик спаррингует с боксерами, которые намного больше его. Фото

Бокс
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Настоящие гиганты

Посмотрите на этих великанов: Усик спаррингует с боксерами, которые намного больше его. Фото

UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) во время подготовки к поединку против британского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) проводит спарринг-сессии с боксерами, которые являются намного больше него в антропометрии.

Так, в лагере с Александром работают Виктор Выхрист, Александр Захожий, Дмитрий Безус, Евгениос Лазаридис, Владимир Кацуки и Нурсултан Аманжол.

Посмотрите на этих великанов: Усик спаррингует с боксерами, которые намного больше его. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Усик провел скоростную тренировку на песке.

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В статье: Александр Усик
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