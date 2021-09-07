Бетербиев: Джошуа победит Усика

Объединенный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (16-0, 16 КО) снова высказался по бою между Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).

"Я считаю, что Джошуа победит Усика, потому что он настоящий тяжеловес. Он не такой простой боксер. То, что случилось в бою с Энди Руисом, – это чисто человек недооценил его, не настроился на него. Они в последний момент взяли его на бой, потому что у Энтони несколько раз поменялись соперники. Нельзя по этому бою оценивать потенциал Джошуа.

Усик тоже хороший боксер. Он сделал суперрезультат в первом тяжелом весе, стал абсолютным чемпионом. Молодец в любом случае. Но я думаю, что выиграет Джошуа", - сказал Бетербиев во время прямого эфира в Instagram.

Бой между Джошуа и Усиком за три титула в супертяжелом весе пройдет 25 сентября в Лондоне на футбольном стадионе Тоттенхэма.

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