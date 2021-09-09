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Редкач неожиданно поддержал Усика перед боем с Джошуа

Бокс
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Искренне ли?

Редкач неожиданно поддержал Усика перед боем с Джошуа

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Скандальный украинский боксер Иван Редкач (23-6-1, 18 КО) в Instagram пожелал удачи Александру Усику (18-0, 13 КО) перед боем с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

"У Саши Усика очень важный бой в карьере 25 сентября, к которому он шел всю свою жизнь, давайте ему пожелаем удачи. Я очень хочу, чтобы он победил в этом бою, по многим причинам. Саша, вперед. С Богом, Украина с тобой!!! Также я буду переживать за бой Федора Лапина", - написал Редкач.

Усик и Джошуа выяснят сильнейшего 25 сентября в Лондоне на стадионе Тоттенхэма.

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В статье: Александр Усик Иван Редкач
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