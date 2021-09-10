Не долго продержался. Сиренко в первом раунде нокаутировал россиянина

Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) победой завершил поединок с российским ветераном Александром Устиновым (36-5, 26 KO).

Украинец в самом начале поединка включился и прижимал Устинова к канатам. После средины первого раунда Сиренко сбил с ног ветерана правым хуком в челюсть. Влад пошел добивать соперника, но рефери остановил поединок.

Стоит отметить, что эта победа стала 15-й в карьере украинского супертяжа.