Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не долго продержался. Сиренко в первом раунде нокаутировал россиянина
Украинец хорошо поработал
Чемпион WBC Asia Владислав Сиренко (18-0, 15 KO) победой завершил поединок с российским ветераном Александром Устиновым (36-5, 26 KO).
Украинец в самом начале поединка включился и прижимал Устинова к канатам. После средины первого раунда Сиренко сбил с ног ветерана правым хуком в челюсть. Влад пошел добивать соперника, но рефери остановил поединок.
Стоит отметить, что эта победа стала 15-й в карьере украинского супертяжа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Металлист 1925 подписал воспитанника Динамо
- Украина против России на Евро-2021. Где и когда смотреть матч 1/8 финала?
- Чигринский перешел в клуб, который ранее тренировал Олег Блохин
- Джошуа vs Усик: гид по главному бою года
- Звезда АПЛ расслабляется на роскошной яхте с сигаретой в компании ярких красоток. ФОТО
- Что это было? Милевский на стадионе Динамо снялся в ролике с российским блогером и порноактрисой - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...