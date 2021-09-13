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В стиле Тайсона: эффектный нокаут Сиренко в бою с Устиновым. ВИДЕО

Бокс
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Срубил наглухо

В стиле Тайсона: эффектный нокаут Сиренко в бою с Устиновым. ВИДЕО

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Новина українською

Украинский супертяж Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) в Париже в первом раунде нокаутировал опытного россиянина Александра Устинова и защитил титул WBC Asia.

Сиренко после яркой победы над Устиновым поднялся на 30-е место в рейтинге BoxRec среди боксеров супертяжелого дивизиона.

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В статье: Владислав Сиренко Александр Устинов
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