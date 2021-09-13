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Промоутер: Усик победит Джошуа, если бой продлится 12 раундов
Звучит логично
Промоутер Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Фрэнк Уоррен сделал прогноз на бой между чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
"Джошуа должен быть фаворитом. Он крупнее, он намного крупнее, и он большой панчер.
Если Джошуа не избавится от него до 5 или 6 раундов и проведет полный бой... Если бой пройдет 12 раундов, я бы предпочел выбрать победу Усика решением.
Усик очень умный боец. Он знает, как Джошуа будет драться. Он может задать Джошуа многих проблем. Я надеюсь, он не задаст, потому что мы хотим большой бой между Фьюри и Джошуа", - сказал Уоррен.
Бой между Усиком и Джошуа за три титула в супертяжелом весе пройдет 25 сентября в Лондоне.
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