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Альварес и Плант разыграют специальный титул от WBC
Выглядит эффектно
Всемирный боксерский совет презентовал эксклюзивный пояс, который получит победитель боя за все титулы в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО).
Дизайн пояса вдохновлен мифическим городом Теотиуакан, который расположен в 50 километрах от Мехико.
Сауль Альварес и Калеб Плант выйдут на ринг 6 ноября в Лас-Вегасе.
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