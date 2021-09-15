Альварес и Плант разыграют специальный титул от WBC

Всемирный боксерский совет презентовал эксклюзивный пояс, который получит победитель боя за все титулы в суперсреднем весе между Саулем Альваресом (56-1-2, 38 КО) и Калебом Плантом (21-0, 12 КО).

Дизайн пояса вдохновлен мифическим городом Теотиуакан, который расположен в 50 километрах от Мехико.

Сауль Альварес и Калеб Плант выйдут на ринг 6 ноября в Лас-Вегасе.

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